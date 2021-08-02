桃園特殊交友圈釀2家6人染疫，讓桃園2日確診數再度冠全國，市長鄭文燦指出，3位確診的長輩都曾打過疫苗，雖然未滿14天，但都沒有明顯症狀，證明打疫苗非常重要，另外孫姪輩有兄弟檔確診，因上周曾去某補習班，該補習班停課14天，19師生全採檢居隔，他強調雖然確診人數多，卻是邁向清零必要過程，不諱言這個案子還沒有完全結束，補習班和指標個案會再繼續追蹤。

鄭文燦說，桃園1日爆發特殊交友圈1人釀5家人確診的小群聚感染，他指出，特殊交友圈內的個案15693，在7月27日被匡列公布，但他一直沒有交代足跡，警政疫調團隊往前追溯3周，7月29日發現他9日、10日有另外接觸今確診的案15803，也是家族感染源頭，雖然已經差了快要20天，但以人追人揪出2家庭共6人染疫，其中60多歲婦人（案15784）昨先公布，小兒子（案15803）及婦人的哥哥（案15800）、嫂嫂（案15799）、哥嫂的2外孫小兄弟檔（案15801、15802）5人今公布。

鄭文燦進一步解釋，小兒子（案15803）是指標個案，釀3長輩和2姪子輩確診，70餘歲的舅舅5月19日、7月30日曾接種2劑AZ疫苗、CT值29，60多歲的舅媽和昨確診的媽媽都曾打過莫德納疫苗，CT值分別為33、31，雖然未滿14天，還沒有完整保護力，甚至第二劑也沒打完，但3人症狀都不明顯，另外指標個案同住的哥哥、舅舅的女兒女婿3人目前PCR都是陰性。

鄭文燦不諱言，這起傳播鏈的風險還沒有完全結束，舅舅的2外孫、10餘歲的兄弟檔也確診，其中弟弟上周曾到補習班上課，19位師生已安排居家隔離採檢，補習班也停課14天確保安全，至於該家庭群聚感染源頭，市府會再追蹤他的足跡做二輪、三輪的疫調，希望能把他所接觸的範圍再次匡列。

鄭文燦強調，疫情要可控，每一個確診個案、每一顆球都不能漏接，盡其可能精準疫調、擴大匡列、多次採檢、確實隔離，強調警察局疫調小組非常辛苦，複雜案件可能要花一到兩天的時間追蹤，桃園市也編列複雜案件疫調獎勵金，每案由警察局、衛生局各分1萬元，目前複雜案件累計有192件，可能陸續會再增加，他感謝疫調小組持續追蹤，揪出家庭群聚感染的案件，避免成為黑數或感染的破口，雖然2日確診者達5人，但卻是邁向清零的必要過程，截斷隱形的傳播鍊。

鄭文燦數度感謝疫調團隊非常用心、鍥而不捨，以人追人，像是過去中壢旅宿王，就是典型靠著疫調完成接觸者匡列隔離跟採檢，因為他有20位經常聯絡的朋友，但只記得18位，很多足跡在汽車旅館，有的居無定所、行蹤無方，有的甚至是代號或網路綽號，之後又插管，全靠衛生局跟警察局像柯南偵探小說一樣以人追人、一個一個還原，最後揪出30幾位，將近20個確診，能夠找出接觸範圍的活動史真的是不容易，強調每一案都很關鍵，如果沒有精準疫調、擴大追蹤，有可能在某個地方形成破口。

衛生局長王文彥說，桃園累積916例確診，其中本土案件783例，特殊需要警政協調疫調的有192例，其中5人涉嫌隱匿遭開罰，目前也累積了1.3萬人居家隔離，他指出，桃園貫徹疫調時間往前回溯至少14天，風險高的個案疫調軌跡更遠達3周前，透過警政系統匡列出交友情形，雖然匡列人數有時一下增加很多，但希望對清零有幫助，呼籲民眾配合。