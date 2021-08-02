高雄市桃源區台20線87.6k處2日下午發生落石情形，已恢復通車。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

受豪雨影響，高雄市包含桃源、六龜道路中斷，台27線六龜扇平往大津因雨泥流坍方，藤枝聯外道路有土石再次崩塌。市區部分，三民區下午一度積水30公分，但在大雨暫歇後，積水逐漸退去。

高市府中午說，高雄市桃源區寶山國小連校道路因豪雨中斷，且無替代道路，影響通行安全，寶山國小8月2日停止上班、停止上課。

六龜方面，桃源區台20線87.6公里處有落石，當地警方獲報通知相關單位到場處理，已恢復通車。至於桃源區台20臨15線0至25公里（梅山口到天池段）雨勢漸歇，路況尚屬正常，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段公告自2日下午3時起，解除該路段預警性封閉管制。

台27線扇平山莊路段於1日即因豪雨造成道路泥流，無法通行狀況，雖經公路總局第三區養護工程處鳳屏工務段緊急搶通，今8月2日上午9時許，因間歇性強降雨，再次造成大量土石坍方，影響雙向車輛通行。工務段已到場處理中，由於大量土石堆積且路面積水升高，警方先在場管制雙向禁止通行，並派人搶修。

三民區下午3時30分許，遼寧二街269號前積水達30公分。水利局說，此地屬於雨勢過大，宣泄不及，民眾以1999通報市府。在雨勢暫歇後，積水逐漸退去。