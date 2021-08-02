「世界球后」戴資穎歷經3屆奧運，終於在這次的東京奧運圓夢挺進羽球女單決賽，昨天與中國隊選手陳雨菲廝殺爭金牌，可惜以些微差距敗陣，但銀牌成績仍是創下台灣奧運羽球女單最佳成績，全台民眾都被她奮戰的身姿感動，包含本土劇女神曾莞婷，她甚至表示昨晚被小戴的一個表情逼出眼淚，大嘆無法想像她本人是用多強大的意志在支撐。

戴資穎在本屆東奧終於追夢成功，打進了金牌戰，而對手陳雨菲也拿出金牌戰該有的實力，與小戴一路打得膠著，最終以微幅差距勝出，賽後戴資穎po文感謝眾人支持，也表示有在內心安慰自己這場已經打得很滿意，不料被印度選手辛度一個暖心真誠的擁抱，突破心防爆哭一場，坦言因為真的很努力了，所以也真的很難過。

眾人得知小戴與辛度在賽場外的小插曲，不禁感到鼻酸，因此感謝辛度代替在台灣的大家，給拚盡全力的戴資穎一個愛的抱抱，女星曾莞婷沉澱了一夜，在今天po文，表示相信昨天全台民眾都在看比賽，也應該看到飆淚，「噴淚的點不是沒有拿到金牌，而是小戴得到銀牌還那麼落寞的臉，看了真的無比心疼」。

曾莞婷想到戴資穎那個神情就揪心，覺得她一定比任何人都想贏得比賽，而在世界的舞台上，這幾場賽事的選手都是卯足了勁來比賽，「真的累壞她了吧…要有多強大的意志才可以走到這一步」，直呼看小戴出賽，每一場都很過癮，她根本就是用生命在救球，才能打出今天這樣精采的成績，也因此想跟戴資穎說：「真的辛苦你了～謝謝你那麼努力我們為你感到驕傲」。