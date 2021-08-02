新冠肺炎疫情趨緩，雙北今日宣佈將在3日開放餐飲內用，若防疫不足重罰1.5萬，台北市長柯文哲強調，目前先觀察2週，再討論是否進一步放寬，如果太嚴重的話會馬上喊卡。

柯文哲指出，首都生活圈標準必須一致，但若強況變壞，什麼條件下要升級，這部分尚未討論，而這次一定會很小心，有任何風吹草動都會注意，但仍不希望3日開放內用後，餐廳夜市全部滿座，很多生活習慣還是要慢慢地調整回去。

柯文哲表示，全球解封的失敗經驗是一下子放寬太多，但他也不敢說逐步放寬否會成功，目前就戒慎恐懼，如臨深淵，如履薄冰，以最低成本撐到疫苗打完，加上邊境管制，把印度變種病毒擋在境外，應該能夠撐一陣子。

柯文哲認為，他常常說「一次就夠了」，此次花了2個半月的時間才打完戰役，死了700多人，希望以後不要再次發生，所以會很小心，有任何風吹草動都會馬上跟中央反映。

柯文哲直言，我覺得先這樣，至少觀察2週，經濟與防疫取得平衡，若餐廳、夜市繼續封下去也不是辦法，所以先仔細觀察這2週情況，再討論是否是否進一步放寬。

柯文哲強調，這波就先觀察2週，如果太嚴重就馬上喊卡，會建立一個偵測系統，這次台灣在2個月半將疫情壓下來，算是很厲害的，但也不要覺得解封就開party，以今日為例，雖然北市確診數僅2例，但仍有1例是不明感染源，所以要很小心、不要輕敵。