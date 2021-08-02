此次代表台灣取得東京奧運參賽資格的馬術選⼿陳少曼，自17歲於杜哈亞運奪下銀牌後，便開始⼀路征戰世界馬術賽事的選⼿⽣涯，在過往3屆的奧運都因微小的積分差距與出賽失之交臂，⽽在 2019 年他將自⼰醞釀多年的能量再次爆發，於台灣所屬的G組(東南亞與⼤洋洲地區)的積分賽奪下排名第⼀，讓台灣繼里約奧運後，再次以馬術挺進奧運殿堂。

這次是陳少曼首次出戰奧運，預計3日參加馬術障礙超越賽項目，有機會為台灣奪下⼀面獎牌。

FEI 國際馬術總會副會長黃啟芳表示，這次因為疫情嚴重直接限制國際單項協會參訪東京奧運的⼈數，因此很遺憾無法去現場幫少曼加油。長期關注馬術選⼿在歐洲的表現，特別是少曼這幾個月的成績，對她與她的愛駒 Benitus 的表現非常有信⼼，也期待她能繼續改寫台灣馬術在奧運會的歷史。現在最想對少曼說的就是，Happy Riding，好好的去享受吧！」陳少曼此次除了肩負著台灣民眾們的期望，也是追求突破更多的個⼈紀錄。

馬術賽已經存在奧林匹克運動會有109年之久，也是奧運會中唯⼀⼀項男⼥能夠正面交鋒的運動。身障馬術選⼿的馬場馬術賽在 1996 亞特蘭⼤奧運會後被修改後加⼊帕拉奧林匹克運動會成為正式賽事。⽽馬術運動無限制選⼿年齡的特⾊，也讓選⼿突破年齡不斷證明自⼰。此次最年長選⼿是馬場馬術項目的澳洲選⼿ Mary Hanna ，即將於今年底邁⼊ 67 歲。

⽽目前最年長紀錄則是日本選⼿ Hiroshi Hoketsu 以 71 歲的年紀出戰倫敦奧運。FEI 國際馬術總會秘書長 Sabrina Ibáñez 也說到：「馬術之美就在於它並不依賴任何體⼒、耐⼒和運動員的體格。⽽馬術的另⼀特⾊便是需要與合作運動的馬建立起獨特的情感，需要與動物進⾏溝通才能夠駕馭並完成賽事需要的跳躍、馳騁，⽽這也是奧運賽事中最為獨特的⼀道風景。⽽透過網路活動的發起也讓更多⼈可以在關注馬術選⼿在奧林匹克運動會及帕拉奧林匹克運動會的突出表現。」⽽在這長壽光譜的另⼀頭，2020 東京奧運最年輕的馬術障礙超越賽選⼿為來自中國的張佑，年僅 20 歲。