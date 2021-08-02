雙北宣布餐飲自3日起恢復內用，在遵守防疫規定的前提下，逐步開放。速食龍頭麥當勞今發布聲明，3日清晨6點起，將開放全台餐廳內用服務，包括洗手間使用。目前僅嘉義縣、市預計7日開放，以及澎湖仍在申請縣府核准。

以下為台灣麥當勞聲明：

針對全國疫情降至二級警戒，台灣麥當勞依據中央疫情指揮中心指引，並遵循各縣市政府指導，自8/3(二)上午六時起，全台麥當勞餐廳（除嘉義縣市自8/7起，澎湖縣餐廳正申請縣府核准外），開放內用服務與洗手間使用，「歡樂送」同步提供線上與電話訂餐，以及信用卡或現金支付；此外，提供24小時服務的餐廳，大夜時段(凌晨零時至六時)恢復外帶服務。

為維護顧客及員工健康，麥當勞開放內用服務後，敬請顧客共同配合下列防疫措施：

1）餐廳落實實聯制，並持續人流管制，請配合人員引導入內；

2）餐廳內採梅花座或設置隔板，不同桌之顧客保持 1.5 公尺以上間距或使用隔板，同桌者採梅花座或使用隔板等防疫設施，請顧客依告示入座；

3) 內用顧客除用餐外，請全程配戴口罩，用餐時請避免交談； 餐廳均備有防疫酒精，請顧客用餐前後多加利用；

4）兒童遊樂區持續暫停開放；小麥麥等兒童相關親子活動仍暫停舉辦。

防疫期間諸多不便，請多加利用外帶、外送、得來速服務，以及點點卡、信用卡、電子票證、手機行動支付等非現金支付，減少接觸風險，感謝顧客體諒與配合。