民視《台灣那麼旺》今（2日）錄影熱鬧迎全新企劃，主持人胡瓜與白家綺興奮喊：「看到好久不見的大家，前一晚都睡不著，真的很期待」，胡瓜一出場髮型備受矚目，逼近長髮的造型讓大家直呼帥氣，被問到是想要留長髮嗎？胡瓜搞笑說疫情待在家，不想麻煩造型師，沒想到留著就變成這樣，白家綺還說以後胡瓜變長髮可以跟他交流怎麼護髮，但也說到自己在家天天面對4個小孩跟一個大孩子「大眼瞪小眼」，對著鏡頭哭笑不得的說「能出來工作真好」，「超直白」聊起疫情宅在家的2位，逗得大家哈哈大笑。

這次錄影評審老師邀請搖滾教父黃大煒，一出場就讓全場尖叫聲不斷，第一次來民視錄影的他大喊「開心到瘋掉」，每天待在錄音室就像是小型隔離室，好久沒出家門看到「人」的感覺真的很開心，幽默說「有人真好」，直率的他也讓大家直呼超可愛，胡瓜更說這次重金禮聘評審團，邀請到王治平老師、許富凱與曹雅雯，還有黃大煒老師會擔任評審，高手組一樣會有挑戰者來挑戰，還有「藝人唱將配對賽」邀請到許仁杰、艾成與王瞳來助陣，青少年組會改變成「同學會合作賽」，可愛的小朋友唱唱跳跳萌度變2倍，要讓大家在8月7日收看不一樣的節目內容。