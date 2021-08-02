全台於7月27日降為二級警戒，各夜市人潮有回流趨勢，新北市永和樂華夜市上周五、六、日人潮約回流約6成。（葉書宏攝）

全台於7月27日降為二級警戒，各夜市人潮有回流趨勢，新北市永和樂華夜市上周五、六、日人潮約回流約6成。（葉書宏攝）

全台於7月27日降為二級警戒，各夜市人潮有回流趨勢，新北市永和樂華夜市上周五、六、日人潮約回流約6成，其中位於夜市內知名的「天使雞排」則在臉書中公告，目前有新的規畫也再另尋其他更適合的據點，令不少民眾相當惋惜。

永和區樂華夜市自治會會長許承煬表示，受到疫情影響，自治會為協助攤商度過難關，曾取消收取清潔費等，由自治會代為支付約90萬元清潔費；如今疫情趨緩，每個月仍有約10萬元支出，需聘請義交等協助出入口的實聯制管控，「攤商都希望疫情可以盡快恢復！」

許承煬說，上周五至周日人潮約回流約6成，但消費力道大不如前，樂見政府放寬內用等限制，但台灣目前仍有零星的傳染個案，所有的管控開放都以防疫優先。

此外，樂華夜市內的「天使雞排」持續在臉書中公告歇業，網友在臉書中詢問「招牌也都拆除了！」業者則回覆，目前有新的規畫也再另尋其他更適合的據點，間接證明「天使雞排」也將搬離樂華夜市，讓不少民眾覺得相當可惜。

當地攤商指出，「天使雞排」開業後門口常大排長龍，也為夜市帶來不少人潮，突然宣布歇業也讓大家感到錯愕。