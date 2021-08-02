雙北8月3日起正式開放餐飲內用，饗賓餐旅於台北巿和新北巿的饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯、開飯川食堂、饗泰多、真珠台灣家味等七大品牌共21家分店，完全落實政府所有防疫規範，力求為客人和同仁創造安心安全的環境，一切以安全防疫為優先，積極配合相關規範與指引，將於8月11日正式開放內用。

顧客入場前須採實聯制或紙本登記，並量測體溫與手部消毒，一旦超過37.5℃婉拒進場用餐。所有的帳夾、小費盤等用具，每次使用皆會重新消毒。內場廚師全程配帶帽子、口罩，且每半小時進行手部清潔消毒。外場服務人員則全程配戴口罩、面罩或護目鏡、手套，於每次收桌時，立即針對顧客接觸面全面消毒，打烊後再次進行全面消毒。所有顧客使用的餐具器皿，均以80℃以上高溫清洗有效消滅病原菌。

在取餐的部分，饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯等四大Buffet品牌，各餐區均採專人無接觸式服務取餐，餐台和取餐客人間拉起紅絨柱保持1.5公尺的防疫距離，並在地上貼有「防疫期間請保持距離」排隊動線地貼標示，讓客人依序保持1.5公尺的排隊距離。開飯川食堂、饗泰多、真珠台灣家味等單點店品牌，則是由服務同仁協助分餐上菜。全台所有分店的客席桌與桌的防疫距離均在1.5分尺以上，並均使用防疫隔板。

此外，饗賓餐旅每日的出勤員工都必須量測體溫，如有發燒或感冒症狀，立即停止出勤並就醫追蹤。饗賓同仁並配合政府防疫措施，手機均安裝台灣社交距離APP，監測相關接觸風險。