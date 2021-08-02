1名網友日前發現家中電鍋煮出的白飯，用筷子夾起時飯粒有異常黏性，甚至出現「拉絲」現象，好奇詢問能否食用；其他網友則馬上認出是遭「仙人掌桿菌」感染，該菌會造成腹瀉嘔吐，經常出現在未妥善保存的澱粉食物中；不過也有網友看玩笑說「當作納豆在吃」、「如果有便秘問題，吃了可以順便清腸胃」。

1名網友在臉書「爆系知識家」發文表示，他日前中午用家中電鍋煮飯，煮出來的米飯全部黏成一坨，他盛裝到碗裡，用筷子將米飯夾起還出現神奇「拉絲」現象，只見米飯間有一絲絲白色的線連著，讓他好奇還能夠吃嗎？拍下照片後發文問「請問中午電鍋蒸的飯，剛剛看到拉絲了，還能吃嗎？」

網友發現家中電鍋煮出的白飯，用筷子夾起時飯粒有異常黏性，甚至出現「拉絲」現象，其他網友則馬上認出是遭「仙人掌桿菌」感染。（翻攝自臉書「爆系知識家」）

照片公開後，馬上就有專業的網友表示「拉絲」現象就是「仙人掌桿菌」，吃下肚後會造成嘔吐烙賽，嚴重會造成腸胃炎；但也有其他網友開玩笑表示，「當作納豆在吃」、「如果有便秘問題，吃了可以順便清腸胃」、「你賺到了！減肥聖品！趕緊大口吃」、「看起來有點像拔絲地瓜」。

據悉，仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，經常出現在高澱粉質食品如米飯、馬鈴薯中，食品遭污染後大多不會腐敗變質，除了米飯會稍微發黏之外，大多食品外觀都正常；造成中毒原因主要是冷藏不夠、保存不當，尤其在夏天，食品於20℃以上的環境中放置時間過長，使該菌大量繁殖並產生毒素，再加上食用前未經徹底加熱，因而導致中毒。