27歲「世界球后」戴資穎昨（1日）在女單金牌戰1:2敗給大陸好手陳雨菲，但為台灣奧運史上摘下第一面羽球女單銀牌紀錄，獲得全台喝采。賽後她在IG提到印度羽球一姐辛度（Pusarla Sindhu）給予溫暖的安慰，辛度也在4小時前窩心回應，超級圈粉。

戴資穎昨結束賽事後，在IG感性敘說參與金牌戰的心路過程，「第三度踏上這個夢想中的舞台，終於闖進了決賽，但無法站在最高的頒獎台上，總是有那麼一點遺憾，但不完美總是存在著，才有動力去追求更好的結果。或許我不會再有一次參加奧運的機會，但這個目標我也算達成了，只是不這麼完美。我只想告訴自己：戴資穎，妳很棒！」她感謝所有支持過自己的每個人，以及日本代表處、團隊的幫忙。

最後，戴資穎提到賽後本來對自己的表現還算滿意，結果辛度捧著她的臉說：「我知道妳很難受，妳已經表現的很好，只是今天不是妳的局。」接著將小戴擁進懷裡說：「我都知道。」戴資穎感動的表示，辛度真誠的鼓勵害她瞬間大哭，「真的太難過了，因為真的很努力了。」許多台灣網友直呼辛度原來那麼暖心，特地到她的IG留言恭喜摘銅。

辛度今（2日）下午透過IG限時動態分享戴資穎的貼文，並溫暖的回應：「我知道輸球一定很難過，但我認為在有需要時彼此互相支持很重要。再次恭喜妳拿下銀牌，好好享受這一刻吧。」