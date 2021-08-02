交易流程時間差，今年7月六都買賣移轉反應出6月房市因疫情大幅緊縮的慘況，疫情重災區雙北及先前市場熱度高的台中，交易量都重跌，台北市創同期新低，甚至比SARS期間更慘。

六都今日公佈2021年7月買賣移轉棟數，台北1,937棟，月減34.7%，年減33%；新北4,460棟，月減20.5%，單月衰退幅度為六都最少，年減27.4%；桃園3,011棟，月減29%，年減34.8%；台中2,657棟，月減44.1%，是單月量縮最多的都會，年減34.5%；台南2,545棟，雖然月減22%，但卻締造歷年7月最佳紀錄！且與去年同期相較也量增13.3%，為六都唯一年增率正成長的都會；高雄2,981棟，月減29%，年減24.7%。合計六都7月買賣移轉量17,591棟，月減29.7%，年減25.4%，量能為近四年同期新低，其中台北、桃園、台中三都，均改寫縣市合併以來的7月低點。

5月下旬房市受疫情影響，交易量開始呈現下滑，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，7月移轉棟數已經開始反映疫情影響，預料下個月仍會反映疫情影響，持續呈現移轉棟數年減的狀態，只不過觀察市場實際交易狀況，7月已經明確感受到市場交易回溫，這波疫情對於房市影響最嚴峻的時間已過。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，目前民眾對於疫情的恐慌逐漸降溫，不少自住、置產買盤也陸續解封出籠。但Delta病毒隱憂仍在，防疫措施仍不可鬆懈，若國內能提升疫苗接種率，且疫情維持妥當控制，民眾能安心出門賞屋、購屋，房市則有望回歸正常供需，第四季房市仍可期待。

原本市場交易熱度延續至6月中以趕上房地合一舊制的輕稅列車，但疫情5月中爆發交易嘎然而止，大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，雙北疫情最為嚴峻的區域各項活動停擺，萬華區及鄰近行政區也受影響，故移轉量大縮，此外，如台中市先前交易相當活絡的區域，買方開始偏觀望並期待有機會搶低價，但有些置產型的屋主來不及趕上房地合一舊制，選擇轉換步調，以長期持有作為因應。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，六都7月買賣移轉量大縮水，有三大原因，第一，疫情干擾，6月整個月都處於三級警戒，民眾暫緩看屋與買房計畫，導致7月買賣移轉量走低；第二，急售潮墊高基期，上月為搶搭房地合一舊制末班車，市場掀起下車潮，各都交易量也因而衝高，在比較基期高的情況下，7月的量縮也更為明顯；第三，重稅期發酵，房地合一2.0上路後，為避免短期交易被課重稅，許多屋主索性等到重稅期過後，再釋出手頭物件，市場交易熱度因供給縮減而降溫。