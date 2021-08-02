台中爵士音樂節每年吸引超過百萬樂迷齊聚，今年以防疫安全為原則，將採多點、分散方式舉辦。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

每年吸引逾百萬樂迷齊聚的台中爵士音樂節，因應疫情依然嚴峻，今年調整為多點、分散等方式辦理。台中市文化局2日表示，初步規劃於10月中、下旬舉辦，將事先徵詢市民廣場和草悟道周邊合適的餐廳或飯店，舉辦「小型、多場次」爵士音樂表演，並提供參與演出人員新冠肺炎快篩補助。

台中爵士音樂節自2003年起至今已舉辦17屆，藉由國際級的爵士樂團演出、美食饗宴，帶動台中整體城巿觀光，往年多選在初秋時節，舉辦約9至10天的音樂盛會，平均每日吸引超過10萬樂迷齊聚。

台中市文化局表示，雖國內疫情警戒目前已降至二級，市府考量各國如荷蘭、智利等在解封後，恢復辦理各大型娛樂及藝文活動，均導致確診人數攀升，台中爵士音樂節過去每年吸引超過百萬樂迷齊聚，難以保持安全社交距離，經多次會商決議，在國內疫情警戒二級逐漸解封下，振興爵士藝文產業，邀請國內優質爵士樂團改為舉辦「小型、多場次」演出，在防疫前提仍與樂迷相約在台中。

台中市文化局指出，「2021台中爵士音樂節」預計採邀演跟徵選樂團兩種方式，讓表演藝術團隊在疫情間仍有演出機會，考量爵士樂手在唱歌或吹奏樂器時需脫下口罩，為降低樂團演出成本、讓民眾可安心觀賞音樂表演，文化局將提供演出人員新冠肺炎快篩補助，確保演出人員與民眾的安全。