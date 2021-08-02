高市議員李柏毅今針對高雄煉油廠土汙整治進度質詢。（柯宗緯翻攝）

高市議員李柏毅今針對高雄煉油廠土汙整治進度質詢。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁直說，目前全球供應鍊面臨重組，高雄水電、土地供應無虞，現階段是最好的黃金5年，市府會加緊園區的整備。（柯宗緯攝）

近日傳出台積電有意到高雄設廠，不選橋頭科學園區，而是相中中油高雄煉油廠舊址。今高市議會總質詢時，議員陳善慧及李柏毅皆相當關切高煉廠土壤汙染整治期程，李柏毅認為，雖然到現在還沒有宣布此事，但「一定有很大型的招商要進來」。市長陳其邁直說，目前全球供應鍊面臨重組，高雄水電、土地供應無虞，現階段是最好的黃金5年，市府會加緊園區的整備。

李柏毅表示，台積電從過去在台灣布局只有北部、中部，現在要加強南部，而南部以高雄會很有機會，他也看到市長陳其邁的「某些作為」，雖然現在還沒有宣布台積電投資高雄設新廠，但其實可以嗅出端倪。

李柏毅指出，過去中油廠區整治，由中油主導的話整治面積約172公頃、整治經費103億元、整治期程17年，進度僅1.32％。反觀由高市府新工處接手後，整治面積約190多公頃、整治經費230億元、整治期程2年。高市府目標2年內，把中油整個廠區200多公頃整治好，目的為了什麼？「我們當然知道，一定有很大型的招商要進來」。

李柏毅認為，如今中油土汙整治經費提高、期程縮短，讓招商機會可以增加，加上高市府工務局新工處有大型招標經驗來做、環保局嚴格把關看守整治工程，這3點足以證明高市有能力對任何台灣的半導體產業，甚至最大型的半導體產業來做招商。

高市工務局長蘇志勳答詢時指出，中油土汙整治在今年5月13日與中油簽行政契約，相關經費也在今年7月中油董事會通過，第三區整治已在6月24日公告並截止投標，預計本周進行評選後，會立即請廠商開工，目標在2023年12月31日全部完成。

陳其邁則提及，當前面臨全球產業供應鏈重組情況下，台灣正站在絕佳的歷史機遇裡，在現有的產業園區規畫中，高雄因水電無虞等條件也占有非常好的地位，不論是橋頭科學園區及中油煉油廠區（整治後將成立新材料研發中心）等都是絕佳地點，

陳其邁表示，現階段將是5G AIoT相關應用服務發展及半導體整體產業「最好的黃金5年」，高市府將加速、加碼讓高雄順利進行結構轉型。