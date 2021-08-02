行政院宣布「班班有冷氣」計畫，預計2022年2月底前到位，但屏東縣議員黃明賢表示，冷氣裝設後電費才是後續課題，且中央補助經費並無涵蓋7、8月暑假，暑期課輔學生恐將自掏腰包，屏東縣政府教育處坦言，擁有後才是負擔，但會爭取補助，盡可能協助支應。

黃明賢表示，雖然中央大力支持冷氣硬體建置成本，然而電費預算與後續維修經費，成了永續實行的關鍵因素；就校園冷氣電費分擔上，目前中央每年共編列10.2億元補助電費給全台校園，以屏東縣5183間教室、預計安裝9726台冷氣規模來看，電費預料會是龐大開支。

且教育部目前規畫僅補助5至6月及9至10月等4個月電費，但7、8月不少國中都有暑期輔導課程，跳過暑假沒有補助，冷氣電費卻要家長埋單，黃明賢憂心，這對於一般家庭不至於付不起，但是否成為弱勢家庭更大負擔，需持續關注。

因此他建議屏縣府教育處，應向中央爭取校園內冷氣電費與後續維修汰換成本全額補助，以確保學生權益，縮短城鄉差距。

屏縣府教育處長江國樑直言，自己也覺得不合理，但沒有補助部分，未來會以使用者付費概念研議，當然也會爭取為弱勢家庭補助，以減輕孩子負擔，不過江也苦笑著說，擁有開始就是負擔。

有縣內國中校長透露，目前正如火如荼裝設冷氣，確實也考慮到未來補助時間之外的電費問題，現正朝向使用者付費概念，以班為單位由學生自行負擔，若真有弱勢學生，家長會也承諾將伸出援手，相信問題不大。