縣長楊文科（左）到「AI智慧園區」視察，了解滯洪池的水位監測系統。（羅浚濱攝

AI智慧園區道路路口的智慧電桿設置車牌辨識系統（右），並安裝空氣監測系統（左）。（ 羅浚濱攝）

新竹縣長楊文科全力推動「AI智慧園區」，搭上經濟部工業局前瞻計畫，歷經兩年規畫、環評、都市計畫變更及設計施工，目前園區內道路系統、智慧路燈及空氣品質監測等公共工程已完成驗收，楊文科2日特別到場視察，期望未來能吸引更多AI人才匯集到新竹縣。

楊文科指出，AI智慧園區是他推動新竹縣重大建設「五支箭」跑得最快的第一支箭，產業專用區有8.06公頃，去年完成招商簽約，智邦科技等4家AI大廠將於2023年進駐，營運後預估可創造4000個就業人口，年產值達1千億以上。

新竹縣AI智慧園區獲經濟部前瞻開發在地型產業園區計畫挹注4億餘元，縣府配合款8千萬元，規畫園區總面積12.61公頃，道路等公共工程在3月完成竣工。

承包廠商說明，園區內佈設地下化公共管線，物聯網水質監測系統，設在園區內公園滯洪池及區外豆子埔溪兩側，水位監測系統則可透過園區攝影機的即時畫面，自動將滯洪池水位監測資訊傳送至物聯網系統。現場演練滯洪池滿水位，透過網路型擴音器，提醒請民眾儘速離開。

整個AI智慧園區道路路口等處，架設智慧電桿目前已裝設智慧路燈，能因應不同環境偵測到現場照度，判斷燈具做啟閉或故障報修。未來全區將導入無線網路，路口智慧電桿都設置車牌辨識系統，若有車禍等治安事故，馬上可釐清或破案。

更特別的是園區安裝「空氣監測系統」，偵測空氣品質AQI指數傳送至物聯網系統，提供給管理者示警及汙染源參考，同時自動將數值傳到園區內電子看板，提供往人車查看。