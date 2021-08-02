南投縣長林明溱（中），代表受贈插管清淨機組。（廖志晃攝）

廣隆光電科技公司與聯一光電公司，聯合募資捐贈10組「雙重殺菌插管空氣清淨機組」提供縣內醫院使用；縣長林明溱2日代表受贈時表示，感謝兩家廠商的愛心義舉，對醫療防護大有助益，能夠降低醫療人員的染疫風險。

林明溱表示，最新研發的「雙重殺菌插管空氣清淨機組」，可保障第一線醫護人員安全，此舉堪為企業表率，這麼好的儀器，值得推廣，在這新冠肺炎疫情肆虐期間發揮功效，期許未來也能行銷世界各地，造福更多人。

廣隆光電董事長李耀銘則指出，5月間受邀參加工研院在佑民醫院舉辦的「富氧炭材」發表會，會中展示具抗菌、除臭氧的雙重殺菌空氣清淨技術及運用於醫療殺菌防護設備，因為剛好是疫情期間可以派上用場，所以建議聯一董事長陳忠政，率先使用於南投各醫院，讓更多醫護人員受惠。

聯一光電公司董事長陳忠政指出，這項技術是由工研院技術轉移，再經過團隊的研發，儀器具有負壓及雙重殺菌效果，可保護第一線醫護人員，在為病患插管時，免於暴露在感染風險中，未來會繼續努力加強功能性，努力改善設計及商品化，把它做得更好。

衛生局長黃昭郎表示，將提供給縣內急救責任醫院，設置在急診室、加護病房、隔離病房，讓醫護人員在緊急插管時，降低沾染病毒的風險。疫情期間，縣府陸續收到各界捐贈防疫物資，讓第一線人員能安心防疫，感謝各界的支持和協助，讓防疫工作更臻完善。