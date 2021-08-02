新北市白姓少年與徐姓男子有債務糾紛，徐男去年4月間找陳姓、楊姓等多名友人，與白男相約談判，要求他還款8000元，並協同友人持燒紅鋼圈燙白男臀部、開車碾壓手掌、要求他趴在地上吃草，企圖拿草梗插入白男肛門，錄下不雅影片，新北地檢署今依加重強制性交未遂等罪嫌起訴徐男。

檢警調查發現，徐男去年4月21日凌晨與友人強行擄走白男，將他帶到五股區疏洪沼澤公園凌虐，除了持皮帶、球棒痛毆白男外，還要求白男吃衛生紙、趴地吃草，徐男一行人甚至要求他脫光衣物，並用噴漆朝他身上亂噴，接著開車輾過他的手掌，甚至用香菸燙他的手心，並在他的頭髮噴灑香水後點火。

期間，眾人還起鬨拿草梗插入白男肛門，並拿手機在一旁觀看錄影，事後將他推入河堤內走人，路人見白男滿身是傷，報案揭發此事。今年3月間新北地院曾針對此案審理共犯陳男、楊男，2人皆辯稱沒有拿草梗插入白男肛門，但說法未被法官採信，因此被依加重強盜、加重強制性交、恐嚇取財等罪分判22年2月和22年徒刑，目前上訴二審中。

新北地檢署認為，徐男一同參與凌虐、性侵等行為，因此近期則依加重強制性交未遂罪、違反兒童及少年性剝削防制條例起訴他。