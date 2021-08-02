愛客樂上個月在新竹200年歷史的客家老宅舉辦戶外演唱。（好痛音樂提供）

曾獲金曲獎入圍三屆七獎的客語組合「愛客樂」（iColor）推出第五張專輯《他鄉尋客》就遭逢三級警戒，因疫停擺所有宣傳、活動，損失數十萬，可說是疫情受災戶！但近期微解封，昨（1日）愛客樂補拍新歌〈義民七字調〉，搭上東京奧運的火熱話題，特別邀請亞運武術項目銅牌蔡澤民參與MV拍攝，國手為了烘托歌曲的氣勢、裸露上身打拳，讓畫面充滿正氣十足的氣魄。

愛客樂iColor由主唱邱廉欽（KIM）和吉他手戴揚組成，出道以來一直是金曲常勝軍，曾入圍「金曲25」最佳客語專輯、「金曲27」最佳客語專輯、最佳客語歌手，以及「金曲30」最佳客語專輯、最佳客語歌手和最佳年度專輯，成績不俗！於於疫情關係，近期所有藝文活動轉為線上進行，原本已開始走通告的愛客樂iColor也受到衝擊，原訂六月要在西門大河岸舉辦的《尋客》愛客樂NO.5售票演唱會只能喊卡，但「山不轉路轉」，經過討論後，7月24日移師新竹關西200年歷史客家老宅舉辦戶外演唱。

他們將室內演唱會改至戶外改直播進行，地點就在邱廉欽位於關西石光的祖宅，在具有兩百年歷史的客家三合院前拍攝非常有氛圍，整場演出從傍晚演出到晚上，把天色從亮到暗的自然過程也同步記錄下來，演出現場因為在鄉下郊區，老屋旁的大樹上及屋後山上的樹叢，有大量的蟬鳴聲，意料之外的事，成為線上音樂會的另類特色。