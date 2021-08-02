戴資穎惜敗陳雨菲坐收銀牌 仍創奧運女單最佳成績｜中時新聞網

「世界球后」戴資穎在東奧對決世界排名第2的大陸好手陳雨菲，最後以1比2飲恨，無緣金牌，不過仍替台灣拿下奧運羽球史上女單的第一面銀牌。也讓政府培訓選手一事引起外界關注，台灣民眾黨不分區立委高虹安今指出，民進黨政府現行基層運動培訓計畫不明確，教育部缺乏長遠計劃政策目標。她建議，掌管競技運動的單位應該花時間建立專業運動科學訓練的教練師資培訓系統，才能讓未來的教練能夠具備國際體育界的先進水準。

立委高虹安在新竹市籌備服務處，預計疫情後開幕運作。（擷自高虹安臉書／邱立雅竹市傳真）

高虹安2日在臉書發文指出，她非常贊同發放國光獎金給予選手，這是選手應得的努力回報，但除了討論獎金的多寡外，是不是也要思考培訓的資源與環境是否能讓更多有天分的選手站上世界的舞台？

高虹安說明，目前的現況是資源多半集中在成人階段後，但是基層的中小學培育資源還是相當有限，許多運動競技幼苗在要開始萌芽的階段，就遭遇了許多訓練上的困難。過去也屢傳基層選手因經費不足、缺乏優良的訓練環境，導致無法出國比賽，多半都是透過民間善心人士的支持才能順利發展，像是這次柔道奪牌的楊勇緯選手就曾經面臨到這樣的情況，因此國家預算在規劃與分配資源時，更應該關注基層運動的發展。

因此，高虹安建議，以目前運發基金的編列來看，培養運動人才與訓練環境改善計畫，編列了約33億元，但這些經費除了獎勵補助金之外，許多都是直接委託執行，但也因此很難看到教育部在其中有長遠的政策規劃，例如大家都知道「國家聲稱要培育運動科學人才」，但是如果連符合國際水準的運動科學的實作環境以及運動科學師資都不足的情況之下，教育部如何培育人才？沒有足夠專業的人才，又如何能推廣到各個層級？

最後，她也希望，期待未來相關的經費，要紮實地用在師資培育，一般學校老師（包括體育老師）都有師培學程，掌管競技運動的單位也應該花時間建立專業運動科學訓練的教練師資培訓系統，讓未來的教練能夠具備國際體育界的先進水準，而不是困在傳統體育課程的框架中。