台東基督教醫院影像醫學科引進智慧型攝影機，並由女性放射師為婦女進行乳房X光攝影檢查。（東基提供／莊哲權台東傳真）

乳房X光攝影檢查能有效篩檢乳癌，但是不少婦女卻對乳攝時，專用壓板緊壓乳房產生的疼痛而卻步。台東基督教醫院引進新一代智慧乳房X光攝影機，X光劑量更低、可以3D攝影之外，專用壓板有彈性還有分尺寸，有助於減輕胸部豐滿婦女的疼痛感。

東基原有的乳房X光攝影機已服務超過10年，今年7月汰舊換新，新一代智慧乳房X光攝影機不只有2D攝影，還可視醫師評估或民眾的需求，做到3D攝影，判讀更為精準，同時，輻射劑量、曝光時間分別減少了40％、25％。

此外，新引進的乳房X光攝影機也貼心考量婦女最怕的疼痛問題，攝影時緊壓乳房的專用壓板有彈性、可滑動移位，能對不同尺寸的乳房做適度的調整，有助減輕疼痛感，體貼胸部豐滿的婦女。

王姓婦女表示，雖然早已到了國健署補助的乳癌篩檢年紀，乳房攝影好痛的傳言一直讓她卻步，接受新機器檢查時，只覺得胸部被壓緊緊的，未如預期的疼痛，不再怕乳攝檢查了。

影像醫學科放射師楊芊湘表示，到東基接受乳攝檢查的胸部豐滿婦女為數不少，只有1個專用壓板時，攝影需要比一般尺寸多拍3張X光，影像才會完整，乳攝時間及接受的X光劑量較多，有不同尺寸的壓板，就不用增加攝影的次數。

東基指出，乳房X光攝影檢查能偵測到非常早期的乳癌，若能早期發現並及早治療，第零期及第1期存活率達9成以上，呼籲婦女朋友，乳癌防治除了自我檢查，45歲至69歲婦女、40至44歲二等親內有乳癌家族史的女性，要定期安排兩年1次的免費乳房攝影篩檢。