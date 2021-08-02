台中市日前凌晨2點多，1位民眾下大夜班返家途中，卻在北區中央街上看見，小小身軀僅裹著尿布的男娃兒，獨自在巷內遊走哭泣，突然被眼前此景嚇呆，想說農曆7月還沒到竟遇怪事，趕緊報警，協尋男嬰家人，幸好被男童隔壁鄰居一眼認出，指引男童家找到正在呼呼大睡的阿公，結束這場「萌娃深夜歷險記」。

文正派出所指出，當時熱心民眾抱著1歲小萌娃走進，向警方表示，在路上遇到這名小男嬰，深夜落單，光溜溜的在巷子內啜泣，身旁無大人陪伴，第一時間就想到向人民褓母求助，男嬰睜著無辜大眼盯著警察哥哥姊姊們直看，模樣十分惹人憐愛。

文正派出所警員林煜翔、陳怡瑩研判1歲男娃無法走遠，應是附近住戶，旋即至附近挨家挨戶按門鈴詢問，而已為人父的警員賴枻洋、林明助見狀亦暫停手邊工作加入協尋行列，歷經15分鐘，在鄰居指引下總算是找到了男娃家，只是屋內無人回應

警方指出，在不知如何是好的情況下，男娃竟熟門熟路的推開門走進屋內，警方跟隨入內查看，1位正在呼呼大睡的阿公驚醒，經警方告知，才知道金孫溜出門差點不見，連忙向辛苦的警察和熱心民眾致謝。

市警第二分局長蔡元戎呼籲，家中有幼童的家長應隨時提高警覺注意安全，勿讓其遠離視線，盼家長時刻小心留意，避免一時疏忽發生憾事。