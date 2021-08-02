大陸知名加拿大籍男星吳亦凡因強姦罪與涉毒罪嫌遭北京警方刑事拘留，網友們熱議還有哪些明星涉入其中，並關切案情可能發展。但仍有一批吳亦凡的「真愛粉」們卻真心為吳亦凡著急，他們在網路上組織了「吳亦凡救援群組」，討論與計劃用各種方式進行營救，其中甚至提出自告奮勇做人質替代拘押換取吳亦凡自由，以及帶鐵鏟挖地道劫獄等令人噴飯的計劃。

據北京朝陽公安局通報稱，針對網路舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」等情況，經調查認為吳亦凡因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，並對涉案展開偵辦。

吳亦凡救援群組內的紛絲們討論與計劃用各種方式進行營救，其中甚至提出自告奮勇做人質替代拘押換取吳亦凡自由，其中帶鐵鏟挖地道劫獄的計劃已有一百餘人志願參加。（圖／微信＠三言財經）

《多維新聞》指出，針對這件北京娛樂界醜聞，大部分網友紛紛拍手叫好，將爆出此事件的女主角都美竹視為英雄人物。雖然吳亦凡目前未被定罪，但是警方刑拘這一行為，說明已經掌握了決定性證據。

不過，報導說，對於吳亦凡被通報刑拘一事，不少粉絲表示無法接受自己偶像涉嫌犯罪被刑拘。而為了瞭解吳亦凡被刑拘後粉絲們的表現及態度轉變，有些自媒體潛入一個名為「吳亦凡救援群」的網路社群，目睹一場試圖「解救哥哥吳亦凡」的行動正在緊鑼密鼓的策劃中。該群組人數最多時達到千人，而且很多網傳粉絲聊天記錄均出自這個群。

報導表示，這個粉絲群裡的粉絲主要做兩件事：一是汙名化涉事女性；另一種則是喊口號。粉絲不斷發表吳亦凡的桃色事件純屬「你情我願」的言論，還有各種各樣的「救援口號」，比如瘋狂刷「怎麼救哥哥」；另外則有不斷呼喊重複吳亦凡是「頂流」（頂級名流），其他明星比不上，還有強調吳亦凡目前未被定罪，並不是實錘等等。粉絲除了以各自價值觀表達關切之外，還有些現匪夷所思的極端想法，，根據網頁截圖顯示，其中有網友在群組裡發現已有一百多名粉絲報名參加劫獄行動。

相關的群組分別出現在微博、QQ等平臺，若「吳亦凡救援群」等關鍵詞進行搜尋，網上能查到數十個相關社群。

大陸《央視網》則發表評論《吳亦凡一案，該讓某些走火入魔的粉絲清醒了！》指出，近年來娛樂圈出現極端的「飯圈文化」，部分年輕人為了追星耗費巨大的人力、財力、精力，更為了「捍衛愛豆（idol）」令網路暴力事件頻現，如此極端現象都讓追星變味，價值觀失準，公序良俗和社會倫理被拋諸腦後，甚至涉嫌違法，呼籲大家追星應該保持理智，不能迷失自我、誤入歧途，異變為腦殘粉。《人民日報》也表示，外國籍不是護身符，名氣再大也無豁免權，愈當紅愈要遵紀守法，觸犯法律就要受到制裁。