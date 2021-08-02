河南省人民政府新聞辦公室8月2日下午舉行記者會，通報河南最新災情，截至8月2日12時，此次特大洪澇災害已致302人遇難，50人失蹤。

其中，鄭州市遇難292人，失蹤47人；新鄉市遇難7人，失蹤3人；平頂山市遇難2人；漯河市遇難1人。