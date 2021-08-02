最新災情 河南特大暴雨已致302人遇難 17:232021/08/02 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 河南省副省長武國定通報河南最新災情，此次特大洪澇災害已致302人遇難、50人失蹤。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 河南省人民政府新聞辦公室8月2日下午舉行記者會，通報河南最新災情，截至8月2日12時，此次特大洪澇災害已致302人遇難，50人失蹤。 其中，鄭州市遇難292人，失蹤47人；新鄉市遇難7人，失蹤3人；平頂山市遇難2人；漯河市遇難1人。 河南暴雨 官方最新統計：302人遇難、50人失蹤 大雨不停 台中山區零星落石、海線道路積水 #遇難 #河南 #失蹤 #災情 #暴雨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 下午強降雨 南市小東地下道積水超過200公分 14:542021/08/02 生活 颱風暴雨狂炸 男客水淹屁股也要玩 網咖老闆看傻眼 12:132021/08/01 搜奇 雨炸南台灣 水漫民宅急撤逾千人 04:102021/08/02 社會新聞 佛州成為美新冠疫情新震央 04:102021/08/02 話題觀察 新冠疫情延燒 半個大陸淪陷 04:102021/08/02 產業財經 河南強降雨致302人遇難 其中鄭州市高達292人 17:292021/08/02 兩岸 西南氣流發威 嘉縣山區多處路崩 04:102021/08/02 地方新聞 威士忌王中之王！皇家禮炮「王者之鑽」 掀起罕見高年份穀物威士忌話題 16:472021/08/02 生活 瞬間強降雨 台中接獲通報49件災情 水淹20戶民宅 10:222021/08/02 生活 雲林北港全鎮泡水裡 中午12點起停班停課 11:432021/08/02 生活 比颱風還兇 西南氣流挾暴雨 開炸半個台灣日期曝 07:512021/08/02 生活 兩岸熱門新聞 10天23地 南京疫情是如何擴散全大陸的？ - 兩岸 大陸國務院宣布成立 河南鄭州「7·20」特大暴雨災害調查組 - 兩岸 東奧》中國隊45分鐘連奪4金 - 兩岸 東奧》陳雨菲：在外訓練很少回家對不起爸媽 用金牌回饋他們 - 兩岸 - 旺報 吳亦凡遭刑拘 鐵粉組織救援群密謀挖隧道劫獄行動 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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