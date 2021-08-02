受惠於經濟解封帶動需求急升，歐元區7月製造業活動持續以極快的速度擴張，惟供應瓶頸導致投入成本飆升。

上周五公布的官方數據顯示，因放寬了防疫的限制措施，歐盟第二季經濟成長力道超乎預期，擺脫了新冠疫情造成的衰退。

歐元區工廠在防疫封鎖期間大多維持營運，而鬆綁遏阻病毒擴散的限制措施帶動了需求激增。

IHS Markit歐元區製造業採購經理人指數（PMI）終值為62.8，雖較6月創下的歷史高點63.4下滑，但仍高於先前公布的初值62.6。

其中，產出分項指數從6月終值62.6下滑至61.1，但仍呈現穩健的擴張狀態。這項指數將納入周三公布的綜合PMI中，並被視為是經濟體質的重要指標。

IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson表示，在經歷第二季創下紀錄的擴張之後，歐元區製造業增長在7月略為降溫，但這一點並不足以令人擔憂。此外，7月的調查進一步顯示製造商與其供應商提高產量的速度難以滿足需求，進而使價格越漲越高。

原材料普遍短缺和貨運堵塞其之成為賣方市場，並將投入價格指數從88.5推升至89.2，創下歷來新高。此外，調查顯示成品價格的漲勢，亦創下歷來新高。

上周官方公布的初步數據顯示，歐元區7月通膨率升至2.2%，超過歐洲央行設定的2%目標 。

儘管價格上漲，但需求仍然非常強勁，為了滿足急劇升高的需求，歐元區工廠增聘人力的速度亦創下歷來新高。不過，製造商所需的原材料短缺，意味著他們無法完成訂單，就算耗盡了採購和成品的庫存。IHS Markit經濟學家Williamson表示，產能吃緊的指標持續閃爍著警示燈。7月份投入產能的短缺，仍以幾乎創下紀錄的速度進一步惡化，而7月未交貨訂單的增長力道再度逼近歷來新高。