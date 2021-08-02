東森(2614)(東森國際)轉投資東森購物上半年合併營收(含草莓網、熊媽媽買菜網)達138.3億元，年增率21.1%，上半年累計獲利8.6億元，每股盈餘(EPS)8.44元。

東森集團總裁王令麟表示自去年疫情開始，集團因應推出「後疫情時代」佈局策略，著重發展民生消費用品，並全力推動東森農場，整合熊媽媽生鮮垂直電商；發展生鮮、食品，美容、保健等優質自營商品，業績迅速成長。2021年東森集團將挑戰營收522億元、2022年目標866億元、2023年目標1160億元、2024年目標1556億元，2025年目標2020億元。

疫情使得宅經濟發燒，民眾線上購買需求大增，東森購物旗下在2018、2020年先後併購的草莓網及熊媽媽買菜網，業績均大幅成長，草莓網今年上半年營收4.8億港幣，年成長率達42%，熊媽媽買菜網6月業績也較5月成長23%，年成長率更高達90%。

東森直消電商事業上半年訂單業績28億元，營業利益2.94億元，與去年同期相比增長399%。