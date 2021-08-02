香港股市在歷經7月的大跌近10%後，周一在8月的第一個交易日，恆生指數反彈收漲1.06%，為26235.80點，守穩26000點大關。國企股(H股)收漲1.12%，為9336.60點。

科技股表現相對疲弱，恆生科技股指數小漲0.2%。騰訊成交額排名第一，股價收跌0.8%，表現不如大盤。

比亞迪成交額排名第二，終場大漲8%，在藍籌股中表現最佳。花旗發布研究報告指出，比亞迪料將在第三季宣布大規模的外部磷酸鋰鐵電池出貨計畫，有利於其電動車事業下半年的獲利增長，因此將該公司的目標價從327港元調升至410港元。

碧桂園服務下挫3.3%，為表現最差的藍籌股。

匯豐控股業績報喜，股價收漲0.9%。

受惠於煤價大跌，水泥股集體大漲，中國建材收漲10.8%，海螺水泥漲逾8%，西部水泥漲逾3%，華潤水泥漲9%，金隅漲逾7%，山水水泥漲3.9%。煤價占水泥成本約4成。

瑞信以中國爆發疫情為由調降航空股目標價，國航收跌0.8%、東航跌1.1%、南航小升0.2%。