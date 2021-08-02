近日中華隊出征奧運屢奪佳績，引爆收視潮。但竟然也爆發影視名人利用違法機上盒收看的風波，讓機上盒等相關議題再度掀起討論。今(2)日國家通訊傳播委員會(NCC)特別發出新聞稿，公告不符合技術規範而廢止審驗證明者的65款機上盒，敬請民眾明辨，勿再購買或販售。

NCC指出，為維護電波秩序及民眾權益，自106年度以來，已加強抽驗無線網路多媒體機上盒(簡稱無線機上盒)，其中抽驗不符合技術規範而廢止審驗證明者計65款。為利充分資訊揭露，已將經廢止審驗證明之無線機上盒相關資訊公告於NCC「型式認證查詢網頁」項下之審驗證明撤銷或廢止清冊，民眾可進行查詢。

NCC說明，市售無線機上盒因具備無線射頻功能(Wi-Fi或藍牙)，屬電信管制射頻器材，依電信管理法第66條第1項規定，應符合技術規範，經審驗合格，始得販賣。近期NCC於今年4月8日、6月11日主動抽查，今年截至110年8月2日止，已廢止9款射頻器材審驗證明。

NCC指出，無線多媒體機上盒之型式認證僅限於硬體射頻功能，並不包括其所載軟體及其後端或雲端提供之影音內容。為避免部分人士惡意混淆視聽，將硬體審驗作為內容已認證之宣傳行銷手段，NCC已積極協力處理此類器材所涉智慧財產保護事宜，並採取下列措施：

一、要求申請審驗者須出具所提供軟體不違反著作權法之切結書。

二、把關電信管制射頻器材上市後之硬體射頻性能，加強市場抽驗。

三、函請電子商務網路平臺業者協助阻卻未經審驗合格之電信管制射頻器材上架。

四、請財政部關務署配合加強查核，以防杜走私情形。

五、持續與相關機關共同致力保障合法者權益。

NCC提醒，刑事局電信偵查大隊於今年2月執行淨頻專案，查獲2處安博機房、4家機上盒經銷商，發現違法機上盒提供未獲授權的國內外電視頻道節目，NCC持續協力與經濟部智慧財產局及刑事局電信偵查大隊共同打擊不法機上盒，一經查獲將依違法情節查處，業者不要存有僥倖心態。

NCC也呼籲，民眾購買無線機上盒前，除應注意是否有經NCC審驗合格，避免買到劣質的產品外，更重要的是購買後也應尊重智慧財產權，不任意接取未經授權影音節目及頻道或安裝相關韌體、APK等程式，共創優良產業環境。