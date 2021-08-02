22歲謝姓男子將過去幫前女友小美拍的私密照，傳送給小美恐嚇她「傳給妳同學，還是傳給妳家人」、「晚上沒回我就傳」，事後將照傳給她4名朋友；謝男辯稱，照片是經小美同意拍攝，法官勘驗發現照片是極近距離拍攝，也未晃動模糊，是否竊錄仍有可疑之處，不符妨害秘密罪的散布「竊錄內容」要件，僅依恐嚇、散布猥褻照片等罪嫌，判處謝男拘役40日、緩刑2年，仍可上訴。

謝男在去年12月20日至23日期間透過手機臉書通訊軟體，將過去所拍攝的小美私處照片傳給小美，並恐嚇「我會把妳的傳給大家」、「以後再幫妳傳給妳男朋友」、「要丟臉是嗎」、「妳最好給我回覆，不然我就傳妳的照片」、「傳給妳同學，還是傳給妳家人」及「晚上沒回我就傳」等語。

謝男將照片以臉書傳送小美的4名友人，散布猥褻影像。小美指控，她並不知道謝男拿手機拍她私處；謝男坦承犯行，但辯稱，他與小美是遠距戀愛，該照片是經對方同意拍攝的。

法官勘驗照片，發現照片是以極近的距離拍攝，照片也未因拍攝者或拍攝對象晃動而模糊，照片是否係當事人不知情的狀況下所竊錄，顯然仍有可疑，與妨害秘密罪條件是散布「竊錄內容」的構成要件不符。此外，謝男與小美達成和解，小美撤回妨害名譽罪嫌部分告訴。

法官審酌，謝男利用具有高度散布性的網際網路，傳送猥褻照片給被害人的朋友觀覽，危害社會善良風俗，損害隱私及人身權益，犯後坦承犯行，並與告訴人達成調解，依散布猥褻影像等罪嫌判處拘役40日、緩刑2年。