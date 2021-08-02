隨著全球成熟製程晶片短缺仍難以在短期緩解，台灣二線晶圓代工大廠聯電日前法說說明，訂單一路看旺到明年，預估第3季晶圓出貨量季增1~2%，產品平均售價（ASP）以美元計價將季增6%，第3季毛利率預估約在34~36%，產能利用率維持滿載，外資高盛一口氣將目標價上調至102.8元，讓連2日股價大漲超過10%。然而，聯電周一(2日)開高走低，終場下跌0.30元或0.52%、收在57.5元，外資反手砍近4.2萬張。

聯電表示，第2季毛利率突破3成，達31.3%，歸屬母公司淨利119.43億元，創15年來新高，每股盈餘(EPS)0.98元，多家外資看好聯電前景，並紛紛上調目標價，上周更是連2日買超聯電逾27.5萬張，股價突破近來區間整理的格局。高盛證券指出，晶圓代工產能供應吃緊，看好聯電未來幾季ASP再上層樓，毛利率有望持續好表現，股東權益報酬率（ROE）也會從也會從過去20年的4%，於2021年高速飆至19.3%、2022年23.2%。

多重利多消息激勵下，聯電周一以59.3元開出，漲逾3%，但股價卻開高走低，接近午盤股價翻黑，終場收跌、報在57.5元。

財信傳媒董事長謝金河近期在臉書發文指出，高盛報告一出，果然對市場發揮很大作用，外資在7月29日買超聯電 165537張，連同投信，自營商，三大法人同步買超173028張，聯電股價也大幅上漲5.41%。

至於1個多月前，聯博Bernstein調降聯電目標價到40元，還叫大家快逃，稱聯電明年業績會衰退78%，短短1個多月的時間，聯電的基本面有發生那麼大的變化？同樣看聯電，高盛看102.8元、聯博40元、野村證券看80元，每一家都不一樣。

謝金河表示，外資發報告，對象不是給一般投資人，但媒體喜歡引用報導，很容易成為市場炒作的工具，像是航運拉回5成，股價開始大漲之際，始有「本土法人」高喊目標價，引起市場追價，危機就潛伏其中。若突然有人喊出一個不合理的低價，他就會懷疑寫報告的人有什麼企圖。

不過，高盛利用ROE及股價淨值比倍數來回推聯電目標價，把台積電、世界先進、中芯、華虹都列出比較，投資人可以利用這幾天公布財報研究一下。

三大法人周一合計買超265.41億元，自營商買超36.56億元，投信賣超10.83億元，外資及陸資買超239.68億元。

從外資2日買賣超來看，聯電高居三大法人賣超第一，其中外資賣超逾4.19萬張。外資則是買超記憶體族群，其中，外資買超旺宏逾3.7萬張、高居第一，其次分別為群創、華邦電、友達等，前10大買超股均超過萬張。