我國選手在東京奧運屢奪牌獲佳績，各縣市府爭先恐後喊加碼補助金，台北市長柯文哲2日說，國家跟北市都有補助，但領補助獎金不是好方法，更長遠的作法是要把台灣的運動產業鏈做起來，要讓運動員有出路。

柯文哲說，國家跟北市都有補助，更長遠作法是把台灣的運動產業做起來，變成運動產業鏈，確保運動員的出路，不是打奧運後，每個月讓他們領幾萬元就好了，這不是個好方法，台灣有2300萬人，要思考什麼樣的運動產業鏈才能做得起來，一個活動若沒產業鏈，是無法自己維持長久的，要有產業政策讓運動員有出路。

北市副市長蔡炳坤說，北市體育局也在思考怎樣帶動運動產業，北市會努力來做，很多人關心國手獎金，北市本就有2個計畫，前8名都有加碼獎金5％，若金牌拿2000萬元、北市府再加100萬元，銀牌700萬元、加碼35萬元，銅牌500萬元、加碼25萬元，一直都是這樣做。

蔡炳坤說，第2個計畫是「訓練補助金」，每月都可領、領2年，個人獲得獎牌每月領2萬2000元，2年總共可領52萬8000元，團體項目每人每月訓補金1萬5000元，2年共36萬元，北市運動產業的福祉都會按照柯市長的方向去努力，促進發展。

柯文哲1日在臉書PO出和拳擊好手黃筱雯的影片，柯說，這是他3年前、2018年去黃的母校蘭州國中視察時，在看他們的訓練，他要說「別羨慕別人的成功」，這訓練過程都很辛苦，尤其是運動選手能打到世界級，他只能說加油。

針對近期許多政客蹭選手，還PO文發錯名字，柯說，有些人對這塊不熟、也不是很關心，所以蹭蹭蹭，就踢到鐵板，就這樣。

羽球男雙李洋、王齊麟在東奧奪金，民眾黨將「壓線球」的畫面換成截圖，卻遭諷「民眾黨，Out」，過沒多久黨的臉書迅速刪圖、更換封面照，柯說，這也沒什麼特別要去講，做哏圖本就不是民眾黨專長，偶爾做錯1張被嘲笑，但也不是做錯，笑一笑就好。

媒體追問，哪個黨的專長才是做哏圖，讓柯印象深刻？柯笑說「你實在很會問問題，但我不會上當的！」