2021全國大專校院運動會10月1日至5日將在成功大學復辦6項未完成的賽事，但基於防疫考量僅開放選手、教練及工作人員進場，不開放民眾觀賽。成大2日表示，將復辦的田徑、羽球、網球、橄欖球、射箭、舉重等6項競賽，估計約有4000人進入台南，成大與體育署將針對復辦期間的相關PCR檢測及快篩規定，做最嚴密的考量，兼顧選手參賽權利與與會人員的健康安全。

全大運執行長暨成大副校長李俊璋表示，今年全大運未完賽的項目總計有13項，但如果全都在成大復辦，估計有將近1萬人湧入台南；為免造成台南防疫的負擔，決定非近身運動、賽程進行一半的項目優先在成大復辦，其他包括角力、木球、競技體操、韻律體操、柔道、空手道、軟網等7項賽事，將交由大專體總各單項運動委員會在12月底前陸續舉辦。

李俊璋還說，8月5日將與體育署及大專體育總會商討，是否請衛福部專案處理，委由部立醫院協助全大運選手、教練、裁判的PCR檢測。

成大強調，儘管疫情趨緩，但該校仍然不敢掉以輕心，日前已發送通知給全國大專校院調查報名意願，並規定所有人員須持PCR檢測陰性報告才能進場。