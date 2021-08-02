台中市發生一起貨梯纜線突斷裂，運貨男子墜落一樓，尾椎骨挫傷送醫救治。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市發生一起貨梯纜線突斷裂，運貨男子墜落一樓，尾椎骨挫傷送醫救治。（民眾提供／盧金足台中傳真）

「碰！」台中市西屯區台灣大道四段一處倉儲，2日下午3時55分許，發生一起貨梯往上時，貨梯纜線在一二樓中間，突然斷裂導致貨梯墜落一樓平面，正在貨梯內要運貨的男子，急速從二樓高貨梯重力墜落到一樓，造成左腳腳踝骨頭斷裂，尾椎骨挫傷，外表無明顯傷勢，緊急送醫救治，涉及職安問題，警方與勞工局還要進一步未清肇禍原因和責任。

位在台灣大道旁的一處倉儲工廠，下午近四時，51歲廖姓男子，欲運送貨物至二樓，但在搭乘貨梯往上時，貨梯纜線忽然從一二樓中間斷裂，導致貨梯墜落一樓平面，傷者廖男左腳腳踝骨頭斷裂，尾椎骨挫傷。

警方到場將針對肇事原因進一步釐清，職安單位也要進一步調查是否有疏於維修的職安問題。

勞檢處表示，受傷的廖姓勞者為這家廚具衛浴業者雇用的勞工，今日下午搭乘貨梯時，因貨梯故障，以致發生墜落，造成左腳踝變形，送往中港澄清醫院治療及觀察中。

勞檢處強調，將派員檢查，如查違反《職業安全衛生法》部份，將處3萬以上，30萬元以下罰鍰。