基隆月眉國小學區因人口老化、少子化等原因，導致學生總數不到50人，市政府啟動相關整合規範，決定於8月起停辦，未來計畫將校舍改為實體社區大學，提供市民更全方位多元終身學習環境。

基隆市政府教育處表示，已計畫把校舍改為實體社區大學，發展 全齡化社區大學，提供市民更全方位多元終身學習環境，培養基隆在地及社會優秀人才，目前校方已逐步撤出，並和社大交接、進行環境整理等。另外，為了滿足全齡社大需求，也會重新設計空間，未來會再對外宣布正式啟用時間。

月眉國小1964年創校，至今已有57年歷史，昔日因周邊礦坑就業機會，帶來大批礦工家庭，眾多礦工子弟選擇就讀，全盛時期學生數有近千人，藝人白冰冰、流氓教授林建隆、音樂製作人林垂立均為知名校友。

但近年因學區內人口老化、少子化，再加上周邊有3所學校距離不遠，競爭激烈，使得學校招生更加困難，現在學生數不到50人，市府依學校整合作業要點啟動程序，計畫朝整併方式進行，最終定案，於8月起停辦，至於還在就讀學生將依家長意願安置到鄰近小學，並提供雙語學校師資與教學環境等資源。

月眉國小原先規畫於6月5日舉辦校慶「校友回娘家」活動，因疫情決定改拍攝一支「情牽月眉，展翼高飛」的影片，紀念57年校史，影片中藝人白冰冰現身給予所有學弟妹鼓勵，並喊話「無論到哪一個學校都要用功讀書，加油！」；基隆市長林右昌也說，雖然月眉國小熄燈，但並不是結束，而是另一段美好篇章的開啟。