新北市宣布自3日起餐飲業有條件開放內用，新北市經發局長何怡明表示，也同步開放釣蝦場，不過禁止邊釣邊烤，但准許送交場內小吃部代客料理；至於北市開放娃娃機，新北認為難以做到24小時專人管理，暫時還沒開放，將視疫情列為下一波檢討。

新北市長侯友宜3日起有條件開放餐飲內用，業者除遵守中央的一些共通性規定，新北規定不可以提供歌唱娛樂設備給消費者使用、必須以明顯告示來提醒消費者在離開座位時就應全程配戴口罩。另外在百貨賣場美食街部分，應在座位區設置消毒設備或洗手專區、服務人員除了配戴口罩以外亦需配戴面罩等。

何怡明表示，除開放餐飲內用以外，也同步開放釣蝦場、小說漫畫出租店等場所開放營業，消費者入場消費；如附餐飲亦須遵守相關防疫規定，尤以禁止釣蝦釣魚業者於座位旁一邊垂釣、一邊烤物食用。

另外在觀光工廠部分，亦需遵守相關防疫措施，例如 DIY製作應以個人使用為限，作品及器材不得混用；密閉區域、兒童區域、語音導覽、穿戴式、體驗型與互動器材設備不開放。

至於娃娃機，何怡明表示，目前業者難以做到中央指引的24小時專人管理，目前先暫時還沒開放，會列為下一波檢討類別。