華夏科技大學公告，自8月1日起前警大、現任商管學院及設計學院院長高哲翰回任副校長一職，高哲翰素有「警界孔子」，不少警界高階警官都是他的學生，他期許，希望能將所學全力貢獻，讓華夏的校務能更上層樓。

據悉，高哲翰曾任崇右影藝科技大學講座教授、副校長、影視設計學院院長暨表演藝術學院院長、華夏科技大學副校長、通識教育委員會執行長、商管學院院長、設計學院院長、環球科技大學文創設計學院院長、警政署新聞諮詢委員。

主要教學研究領域為智慧電商新零售、電視節目新媒體產製過程、行銷管理、口語傳播技巧、商業溝通談判、刑事訴訟法、比較憲法等。著作有《邏輯原理與運用》、《中國人民武裝警察大解構》等。

此外，高哲翰曾榮獲教育部優良教師獎，尤其學術著作豐碩且研究成就高超，曾榮獲前行政院國科會專題研究計劃成果優良獎，又創辦台灣公共事務發展協會擔任常務理事，專業貢獻良多。

警政署長陳家欽特別感謝高哲翰經常在媒體力挺警察，聘請擔任「警政署新聞諮詢委員」。警專校長鍾國文致贈「警專榮譽講座」「警專行銷大使」給高哲翰教授，感謝高哲翰以豐富行政經驗專業，輔助「新科技警察時代」教育。

高哲翰表示，此次獲得華夏科技大學董事長孟繼洛、校長陳錫圭以及校方的器重回任副校長一職，希望能將所學全力貢獻，不負全校師生期望，也期盼和全校師生共同合作，讓華夏的校務能更上層樓。