在疫情期間，許多民眾受到疫情衝擊。民進黨立委邱志偉日前發送物資給弱勢民眾，希望幫助北高雄的中低收家庭。邱志偉表示，疫情衝擊台灣許多內需產業，希望藉此幫助弱勢民眾暫時度過難關，期望景氣復甦後大家一起拚經濟。
邱志偉發放的物資包含泡麵、八寶粥、滷蛋及餅乾，發送期間雖然出現豪雨，但領取物資的民眾仍陸續上門。民眾表示，這些物資都是很實用的日常用品，感謝邱志偉的愛心。
邱志偉說，物資原本要在端午節發送，受到疫情三級警戒的影響而延期，三級警戒長達2個多月，許多內需產業都受到很嚴重的衝擊，因此，對岡山、橋頭、梓官、路竹等8區的中低收入家庭共約1400戶發送物資，幫助弱勢民眾。
邱志偉認為，一個國家進步與否，取決於對於弱勢族群的照顧程度，台灣逐漸邁入一個進步的國家，更要關懷身邊的弱勢民眾，政府在後疫情時期更要了解弱勢民眾的心聲，未來他也會協助民眾爭取相關福利。
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