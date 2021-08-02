上周六美國康乃狄克州格羅頓(Groton)的通用動力電力船廠( General Dynamics-Electric Boat)，進行美國海軍最新一艘維吉尼亞級攻擊潛艦(Virginia-class submarine)SSN-795的命名儀式，它被命名為「李高佛號」(USS Hyman G. Rickover)，以紀念這位核動力海軍之父，這是歷史上第2艘以李高佛為名的軍艦。

星條旗報(stripes & star)報導，這場命名儀式是新冠肺炎大流行以來，再一次有軍艦船廠進行儀式。

生於1900年的海曼‧李高佛，於1919年進入美國海軍學院，開始了他 63 年的海軍生涯，雖然沒有趕上第一次世界大戰(WW1於1918年結束)，但是歷經了全部的二戰過程。只是李高佛的海軍生涯沒有參與過任何驚心動魄的海戰，而是將全部的心力放在軍艦動力系統的改良與維護，可以說「船塢是李高佛的戰場」。

二戰結束後，李高佛預見了核子動力系統的潛力，於是他在1947年主動申請設計與研發核子潛艦，經過6年的努力，他的工程師團隊在1953年完成了世界第一艘核動力潛艦，名為「鸚鵡螺號」(USS Nautilus SSN-571)，可能為向著名科幻小說「海底兩萬浬」的致敬。

登上時代雜誌的李高佛，主題正是核動力海軍。(圖/美國海軍)

李高佛有個名言叫「追求卓越」，許多核反應爐的嚴格安全標準是他訂下的，當時許多人為他的吹毛求疵感到惱火，但是李高佛是對的。只是這也為李高佛樹了敵人，因此即使李高佛對美國海軍的貢獻如此之大，卻一直沒有以他為名的軍艦，直到1984 年 7 月 21 日，才有第1艘以他為名的洛杉磯級核力潛艦SSN-709被命名為李高佛號。

美國海軍副部長詹姆斯‧格特斯(James F. Geurts) 說：「在疫情流行期間，我們沒有一天關閉造船廠，在困難的情況下維持建造工作。這艘潛艦的完成，體現了造艦團隊堅持了李高佛所倡導的卓越文化。」