電源供應器廠博大(8109)公布上半年財報，其中第2季稅後盈餘9547萬元，季增13.05%，累計上半年每股盈餘為2.53元；博大表示，目前訂單能見度已達10月，營收有機會逐月成長，第3季有機會挑戰單季新高。

博大產品主要應用在工業、太陽能、鐵道工程及醫療等利基型市場，今年以來，醫療精密設備及工業電腦客戶訂單穩定，且歐洲及韓國鐵道工程建置進度還不錯，讓博大營運從上半年好到下半年。

博大第2季合併營收3.83億元，營業毛利為1.87億元，單季合併毛利率為48.76%，營業淨利1.42億元，營業淨利率為37.16%，稅後盈餘9547萬元，單季每股盈餘為1.34元；累計上半年合併營業收入為7.07億元，營業毛利為3.43億元，合併毛利率為48.56%，營業淨利為2.56億元，營業淨利率為36.21%，稅後盈餘為1.79億元，每股盈餘為2.53元。

展望下半年，博大表示，鐵道、醫療及工業電腦訂單狀況都不錯，能見度已達10月，雖然部分元件供給吃緊，但公司有簽長約，對出貨影響不大，營收可望逐月走高，第3季有機會挑戰單季新高，下半年會比上半年好。