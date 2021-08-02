綠島地震規模4.2 最大震度台東縣3級 18:052021/08/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綠島發生規模4.2地震。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據交通部中央氣象局今天最新資訊，台東縣政府東南東方34.3公里（位於台東縣綠島鄉）下午5時13分發生芮氏規模4.2地震，地震深度18公里，最大震度台東縣3級。 #台東縣 #最大震度 #地震 #綠島 #規模 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 國產疫苗提前量產 楊志良提5大理由：讓高端下架 - 生活 戴資穎惜敗 陳雨菲教練場外神秘手勢曝光 台大醫驚：腦波控制？ - 生活 戴資穎東奧奪銀 陳建州IG恭賀方式網全氣炸：到底多白目 - 生活 人口數差不多 台灣奧運金牌卻輸這國9倍 關鍵差異曝 - 生活 桃園特殊交友圈釀5家人染疫 足跡包括奇異果旅店、華泰名品城 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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