雙北COVID-19疫情逐漸回穩，8月3日起餐飲恢復內用服務。4大超商今天宣布，依台北、新北市政府規範，在落實隔板架設或梅花座的情況下，將有條件開放座位區；不過，洗手間仍暫不開放。

新北市長侯友宜、台北市長柯文哲今天表示，雙北是同一生活圈，經討論決定8月3日起雙北餐飲業同步開放內用，並視疫情狀況滾動調整。

統一超商表示，以確保門市與消費者健康安全為優先考量，相關防疫作法將依照指揮中心與各地方政府餐飲內用規範執行，並持續滾動調整；可開放門市持續遵守配戴口罩、實聯制、保持1.5公尺安全社交距離、容留人數規範、加強清消等。

另外，統一超商自主引進無接觸體溫量測儀，目前已導入4300多家門市，後續將落實全門市。

萊爾富表示，將依各縣市政府宣布的規範，有條件開放超商內用區，且門市需達到防疫座位社交距離1.5公尺才會對外開放，例如4人桌僅放置1張座椅，桌與桌的間隔須維持1.5公尺。

萊爾富補充，雙北門市座位區將落實隔板或梅花座防疫措施；針對部分縣市的防疫條件是必須設置隔板，因此門市須等隔板到位，才會考慮開放。另外，洗手間暫不開放。

全家便利商店表示，依照縣市政府餐飲內用規範執行，開放座位區內用服務，同時端出防疫4招，包含入店落實實名制，有政院版、全家會員實聯制可使用；安全距離人流控制，店內排隊以5人為限，並依各店舖坪數，以1人1坪為原則來控管人流。

另外，全家便利商店持續加強FamiPort、ATM等機台的清消作業，並提供消毒酒精供民眾使用；店舖同仁全時段配戴口罩、加強手部消毒，落實店員自主健康管理。

OK超商表示，因應台北市、新北市明天起開放內用，所屬區域門市以安全便利服務為原則，在相關防疫措施持續的情況下，將開放顧客休息區，廁所則繼續暫停外借。

OK超商強調，消費者入店需進行簡訊實聯制、遵守安全距離，門市也將透過「結帳區等待線」控管店內人流；門市人員配戴醫療級口罩、酒精消毒與額溫測量，並每8小時進行一次環境清消。

另外，目前全台OK超商門市自助熟食區仍暫停販售，部分門市因消費需求，可由門市人員協助夾取茶葉蛋、燒番薯商品，以便進行販售。