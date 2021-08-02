找房、租屋是讓異鄉學子苦惱的生活大事，暨南大學資工系學生蔡姿瑩，在林宣華教授指導下，研發「整合Web社群租屋資訊與地圖服務之推薦系統」，獲得科技部大學生研究最高榮譽「創作獎」殊榮。

蔡姿瑩原本就讀東海大學、大二轉學至暨南大學時，遭遇租屋難題，因為不會騎機車，所以只好挑距離校車站牌較近的房子，在租屋社群網站尋找物件時，由於對街道名稱陌生，也無法從房東貼文提供的資訊，了解房屋的所在地。

暨大每年約有3000名學生要到山下租房子，同樣面臨網路社團貼文重複、格式凌亂，物件選擇少又有抽成等問題；蔡姿瑩想解決自身生活上的難題，也一併照顧校內無殼蝸牛族群，於是請林宣華教授指導，開發租屋資訊、地圖、推薦評價整合系統。

蔡姿瑩研發的系統，與市面房仲業者建置的線上平台相較，最大的差異在於為暨大學生量身打造。臉書、Google容易被人頭帳戶刷負評、帶風向，造成真正有需求的使用者判斷失準，因此系統開發之初，就確立實名制，並限定校內網路才能登錄，使得每個租屋物件評論、評分更有參考價值。未來若營運順利，也將積極尋求商轉與技轉的機會。

租屋資訊來自暨大學生關注的暨大無殼蝸牛尋殼網、雲端租屋生活網等熱門相關公開資訊網站；蔡姿瑩運用詞法分析、名詞識別、語法分析、模型比對的資訊擷取技術，幫助使用者精準選出目標物件資訊。

要如何讓「好房東出頭、壞房東退散？」蔡姿瑩、林宣華的解決策略是運用推薦系統，藉由演算法評等，讓有建設性的推薦內容往前排名，而抱怨廣告文則獲得較低的評分，使用者可以從手機上瀏覽推薦清單。

林宣華表示，蔡姿瑩提出確切可行的解決方案，並貼心考量到暨大離埔里鎮市區比較遠，校車站牌位置是重要考量，因此將校車路線套疊Google地圖，結合各類生活機能店家、機構地圖標示，幫助暨大同學能更便捷、更精準的找到理想的租房。

林宣華說，就讀暨大資工的學生，很多人剛畢業就被台積電等大企業招募，如果就學資歷中曾獲得大專學生研究創作獎等獎項，無論就業或升學，都會是很棒的實力展現，會寫程式，將會是未來人才需要具備的基本能力。