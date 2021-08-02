中國大陸女排用最後1場勝利，歡送傳奇女排教練「鐵榔頭」郎平從國家隊退役！早已宣告無緣東京奧運女排8強淘汰賽的上屆奧運金牌大陸隊，2日以25比15、25比22、25比19直落三解決阿根廷，也讓郎平生涯最後1場大陸國家隊執教以勝利收場。

畢竟對手阿根廷屬於東奧預賽B組最弱球隊，大陸隊決定連兩戰都讓手腕受傷的隊長朱婷休兵，卻從比賽一開始就掌握大部分的領先優勢，完全沒給阿根廷太多機會，最後只花75分鐘就以直落三贏球，大陸隊以張常寧18分最高，李盈瑩也有14分進帳。

球員時期擁有「鐵榔頭」封號的郎平，曾在1984年洛杉磯奧運幫助大陸女排奪金，退休後當過大陸與美國女排教練，更在2016年里約奧運帶領大陸摘金，成為球員與教練時期都拿過奧運女排金牌的第一人，請辭大陸女排教練職位後，郎平可能前往北京師範大學珠海校區執教。

隨著排球B組預賽提前打完，B組晉級8強隊伍依序是美國(4勝1敗)、義大利(3勝2敗)、土耳其(3勝2敗)與俄羅斯奧委會(3勝2敗)，大陸隊(2勝3敗)與阿根廷(0勝5敗)確定淘汰出局，今晚6點40分還有1場攸關晉級門票的日本與多明尼加之戰。