東京奧運中華代表隊狂奪牌，截至8/2(一)已為台灣奪下2金4銀4銅，總獎牌數倍增首度破2位數，運彩賽前即推出的「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」抽獎活動將狂送超過800萬元，只要在8/8(日)奧運截止前投注運彩就有抽獎的機會，買越多中獎的機會就越多，也希望中華隊後續賽程再多得幾面獎牌，讓大家可以抱回更多的現金。

台灣英雄狂奪牌 運彩將狂送逾8百萬元

「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」抽獎活動將狂送超過800萬元。（台灣運彩提供）

截至8/2(一)舉重郭婞淳及羽球男雙李洋、王齊麟奪下2面金牌；柔道楊勇緯、射箭男團魏均珩、湯智鈞、鄧宇成、體操李智凱以及羽球戴資穎奪下4面銀牌；跆拳道羅嘉翎、桌球混雙林昀儒、鄭怡靜、舉重陳玟卉以及高爾夫潘政琮奪下4面銅牌，台灣運彩賽前即推出的「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」抽獎活動，除「集氣獎」價值100萬元(奧運紀念金幣每枚市值約5萬元，20枚)；「衝刺獎」現金100萬元(每名現金10萬元，10名)；「防疫現金獎」現金200萬元(每名現金1萬元，200名)外，還有「加碼獎」將至少抽出100萬元2名(金牌)、30萬元4名(銀牌)以及20萬元4名(銅牌)的獎項，合計將狂送超過800萬元。

8/8(日)奧運結束前，只要買運彩就有抽獎機會，買越多中獎的機會就越大。（台灣運彩提供）

後續(8/2-8/7)還有女子拳擊黃筱雯；桌球男團莊智淵、林昀儒、陳建安；桌球女團鄭怡靜、陳思羽、鄭先知；空手道文姿云、王翌達；男子舉重謝昀庭； 馬術陳少曼；田徑標槍鄭兆村、黃士峰、110 公尺跨欄陳奎儒等好手陸續出賽，中華隊可望再增獎牌，運彩也將再增抽加碼獎金。

中華隊可望再增獎牌，運彩也將再增抽碼獎金。（台灣運彩提供）

8/8(日)奧運結束前，只要買運彩就有抽獎機會，買越多中獎的機會就越大，除了中華隊參賽的賽事外，還有棒、籃、足及排球都將進入精彩可期的決賽，台灣運彩也會提供大家投注，祝大家買運彩中獎外，還可以抽中百萬現金。