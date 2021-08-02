戴資穎昨（1日）與大陸女將陳雨菲爭東奧女子羽球金牌，雖然最終以1:2惜敗摘銀，但精彩對決讓大家看得熱血沸騰，未料百萬YouTuber酷炫事後爆粗發文，嘲諷陳雨菲的髮型，引發大批球迷不滿，直轟他沒風度。

酷炫1日看完羽球決賽後，在IG貼出陳雨菲身影的畫面，爆粗寫下：「這玉米鬚真的不行X！X！」事後有網友截下他的貼文，在Dcard以「可不可以有點品德」發文，認為戴資穎輸了大家難免失望，但呼籲大家還是要有品德，並表示戴資穎、陳雨菲不分軒輊，都是可敬的好選手，直呼對方是憑實力取勝，不懂酷炫為何要這樣罵別人。

酷炫爆粗發文罵陳雨菲，事後刪文道歉。（圖／翻攝自IG）

許多網友看了也同意留言，「對手也是很可敬的對手，大家就很有風度的祝福人家，也恭喜我們小戴超過自己在奧運的的紀錄拿下銀牌就好」、「比賽真的很精彩對手的實力也有目共睹，實在沒必要因為國籍亂攻擊一些很無聊的事！這樣真的很不尊重運動員」、「有點風度好不好」。

而酷炫事後默默刪文，且再更新貼文「要相信累積的力量，他會讓你變的（得）強大」，並於底下留言「對於不理性過度偏激的言論在這裡感到抱歉」，但仍不被網友買單，在網上掀起一陣熱議。