中國隊體操運動員劉洋。（鳳凰體育）

中國射擊運動員張常鴻。（鳳凰體育）

中國自行車女子運動員鮑珊菊／鍾天使。（鳳凰體育）

東京奧運會賽事繼續進行，今天下午中國隊瘋狂收穫金牌。短短45分鐘內，中國隊拿下4金，舉重女子87公斤級汪周雨奪冠、競技體操男子吊環劉洋奪冠、男子50米步槍三姿決賽張常鴻奪冠、女子組團體競速賽鐘天使／鮑珊菊奪冠。

舉重女子87公斤級決賽，中國運動員汪周雨憑抓舉120公斤、挺舉150公斤、總和270公斤的成績獲第一名，為中國隊再添一枚金牌，這也是本屆奧運會中國在舉重項目上的第6枚金牌。

男子吊環決賽，劉洋為中國隊斬獲本屆奧運第26金，這也是他個人首枚奧運金牌。另一位中國選手尤浩獲亞軍。

射擊男子50米步槍三姿決賽，2000年後出生的年輕小將張常鴻為中國射擊隊斬獲本屆奧運第4金，中國隊時隔13年再奪此項目冠軍。

決賽階段跪姿比賽張常鴻打出155.6環，以領先第二名0.1環的微弱優勢暫列第一。臥姿比賽張常鴻繼續穩定發揮以總分312.6鞏固領先優勢。站姿及最終的淘汰賽張常鴻狀態正佳，一路高歌猛進，以總成績466環破世界紀錄獲得冠軍。

場地自行車女子團體爭先賽決賽，中國組合鮑珊菊／鍾天使擊敗德國搭檔，為中國隊斬獲第28金。