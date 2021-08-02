中華隊出征東京奧運喜訊連連，繼黃金組合李洋/王齊麟於7月31日取得羽球男雙金牌後，台灣羽球天后戴資穎和李智凱也在8月1日分別取得羽球女單及鞍馬銀牌，寫下我國奧運史上最佳紀錄。這一波奪牌熱潮，也讓中華電信MOD、Hami Video一舉刷新轉播收視紀錄，雙平台總計創下375萬人的奧運收視新里程碑！

本屆東京奧運提供賽事轉播的中華電信OTT平台Hami Video，因奧運熱成為國內最火熱的app，在開賽第八天寫下史上新紀錄，總瀏覽量(page view)創下破2億的發燙成績! 其中，8/1戴資穎爭金的羽球女單之夜，單日最高流量(page view)更衝破2000萬次。

Hami Video發現， 7月31日至8月1日中華隊羽球男雙李洋/王齊麟、羽球女單戴資穎、鞍馬李智凱比賽期間，大量客戶下載Hami Video app，寫下連續10天蟬聯App Store下載數第一名的成績！奧運開打至今，新增付費用戶數近20萬戶，除了觀賞奧運賽事的運動館外，也一舉帶動影劇館訂閱成長1.3倍！

中華電信指出，MOD、Hami Video「一站式奧運專區」特別收錄本屆精彩賽事，可無限次回看的賽事隨選VOD，也受到國人好評，今年由世界球后戴資穎領銜出戰的羽球果不其然登上國人最愛的隨選賽事寶座，還有奧運金牌得主李洋/王齊麟黃金組合、郭婞淳舉重奪金瞬間、奧運開幕典禮、林昀儒在桌球男單賽事的精彩表現，即使未能在第一時間收看直播，仍可透過VOD隨選隨看，不受時間、地點的限制，重溫感動！