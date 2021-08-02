自小客車疑似自撞護欄，警方正釐清事故原因。(警方提供)

自小客車疑似自撞護欄，警方正釐清事故原因。(警方提供)

屏東警方2日中午12時39分接獲民眾報案指出，88快速道路橋上16.3公里下匝道口處發生一起交通事故案，51歲翁姓女駕駛疑似自撞護欄，由於撞擊力道大，當場就沒有生命跡象，至於事故原因仍待警方釐清。

屏東警分局組長蔡鴻哲表示，翁女駕駛的自小客車行駛於88快速道路東往西方向，於16.3K處自撞護欄，當場無生命跡象，目前正積極調閱周邊監視器及行車紀錄器畫面，以釐清肇事經過。

事故發生後警方於事故車輛後方協助交通管制，由於現場必須吊掛事故車輛暫時封閉下萬丹匝道，直至下午4時40分才解除交管。

屏東警分局則呼籲，近日適逢汛期，車行過快容易失控打滑，駕駛人應減速慢行，提醒民眾於行車前應檢查輪胎，避免雨天因胎紋深度不足，影響煞車效能，進而失控自撞、摔車。用路人於行車時務必注意前方路況、減速慢行，並保持行車安全距離，警方也將深入各社區進行交通宣導，預防交通事故發生。