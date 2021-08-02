ROG Phone 5上市以來受到玩家支持，限量版ROG Phone 5 Ultimate更寫下開放預購1小時完售紀錄！華碩今日表分享，全球副總裁林宗樑為ROG Phone 5系列創下佳績，向玩家的肯定表達感謝。他預估今年ROG Phone 5總銷量將較前代ROG Phone 3成長80％！並預告8月16日將推出新機，敬請玩家期待。

為回饋ROG Phone VIP熱情相挺，ROG玩家共和國與《Garena傳說對決》舉辦「ROG Phone夏日傳說—集結你的信仰」活動，邀請VIP與海牛、阿亮、The Man等10位前職業選手、實況主組隊，挑戰總獎金高達20萬元冠軍賽，引爆粉絲討論熱潮！冠軍賽將在8月25日於ROG玩家共和國官方YouTube/Facebook/Twitch及各實況主頻道線上同步直播。

「ROG Phone夏日傳說—集結你的信仰」所有組隊成功之參賽者皆可獲ROG Strix Go TYPE-C電競耳機；於個人社群平台公開發布ROG裝備照及標籤關鍵字，還有機會獲得專屬ROG遊戲戰備。