ptt鄉民爆料綠委莊競程違反防疫規定脫口罩敬酒 (翻攝ptt)

近期行政院南部辦公室前執行長陳政聞的「牡丹灣villa」群聚事件，兩週後民進黨立委莊競程也傳出破壞防疫規範，沒戴口罩跑攤，引起輿論譁然。對此，東華大學教授施正鋒表示，不曉得他為何敢這麼大剌剌的，並痛批民進黨，管好自己底下的人，不要那麼囂張。

施正鋒今(2日)在政論節目《新聞大白話》中表示，一開始沒有強制規定搭乘大眾運輸要戴口罩，「我不太好意思戴」，並指有些從美國回來的人，會覺得如果是身體有恙才要戴口罩，但若身體有狀況其實就也不能出門，這是文化不太一樣，「我覺得不舒服，就不要出去影響別人」。

施正鋒指出，現在既然大家都要戴口罩，就照規定來，基本上北部還是比較會遵照規定，尤其是雙北，至於中南部的部分，他則認為，不知道是不是大家覺得病毒比較怕熱，「感覺是參考用的」。

施正鋒坦言，莊競程是台中的立委，而台中還是有一點疫情的，不曉得他為什麼大剌剌的，施正鋒還忍不住直言，「用比喻來講，這已經是有點殺人放火了，相對於其他的違規而言」，且莊是讀過書的人，又是立委，是有權力的人，但卻又好像沒事一樣的轉移焦點。

施正鋒感嘆，國民黨已經被打趴了，再去打國民黨也不會加分；去踹柯P，柯P會不爽，大家也會想說你去踹柯P是要幹什麼？「民進黨要管好自己下面的人，不要那麼囂張」。

此外，事件發生後，莊競程1日也在臉書上回應，「脫口罩敬茶」觀感不佳，會深自檢討，但仍宣稱這場是家宴，自己的做法符合規定。